FirenzeViola Fiorentina, chi gioca a sinistra? Il bollettino a 24 ore dall'Inter, Viery in vantaggio

Vanoli deve prendere una decisione importante: puntare ancora su Valdepenas o affidarsi a Viery? Altrimenti c'è una soluzione

La Fiorentina ha ormai un problema da risolvere ogni partita: chi gioca a sinsitra? Valdepenas non dispiace a Vanoli ma non dà la garanzie sperate, l'esperimento Viery ha funzionato a metà e ha creato anche qualche problema, Joao Mario ormai è solo un ricordo. Per questo anche contro l'Inter l'allenatore viola e il suo staff si domandano chi andrà a completare il reparto a sinistra e ancora una decisione non è stata presa con una soluzione last-minute che sta prendendo corpo negli ultimi giorni.

Per adesso l'ipotesi più accreditata è Viery ma occhio a Jimenez

Partiamo da una certezza: non sarà Ranieri ad andare a ricoprire un ruolo con cui si era fatto strada nei primi anni nel calcio dei grandi con la maglia della Salernitana. L'ex capitano viola è ancora alle prese con un problema al piede che lo ha messo fuori dalla contesa di San Siro, al massimo spera in una convocazione per stare insieme al gruppo e giocare qualche minuto in caso di bisogno ma niente di più. Perciò l'ipotesi al momento più accreditata è vedere di nuovo Viery nel ruolo di terzino adattato anche perché visto il potenziale dell'Inter potrebbe aiutare anche la coppia di difensori centrali. Valdepenas però non ha perso le speranze e sogna una maglia da titolare a San Siro nonostante qualche lacuna soprattutto difensiva.