Pioli a cuore aperto: "Alla Fiorentina è stata colpa mia. Esonero giusto"

"Non ho più parlato e credo che sia giusto cosi. Quando uno è fuori, è fuori". Inizia così l'intervista a Stefano Pioli del direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. Un'intervista nella quale l'ex allenatore della Fiorentina ripercorre le tappe dei suoi giorni in viola: "Le responsabilità sono state quasi esclusivamente mie. Penso da sempre che quando le cose non vanno bene le colpe non possano essere totalmente attribuibili all'allenatore, tuttavia in questo caso me le prendo. Mi è dispiaciuto immensamente perché ero tornato a Firenze con tanto entusiasmo, tanta energia, tanta fiducia. Forse è stato proprio questo l'errore, nel senso che tanta energia e tanta fiducia mi hanno portato a sopravvalutare alcune situazioni, ho alzato troppo l'asticella e siamo rimasti schiacciati".

Poi aggiunge: "Penso che sia stato un esonero giusto in quel momento, soprattutto nell'ultima partita col Lecce non mostrammo alcuna reazione. lo non ho mai dato colpe ad altri, mi sono sempre guardato dentro e ho imparato più dalle situazioni negative che da quelle positive.A Firenze ho anche comunicato male, lo so incoraggiando troppe aspettative".

Infine guarda al futuro: "Non sono affatto bollito. É vero che l'ultima esperienza è andata male, ma mi sento giovane dentro e ancora in grado di dare tanto. Ce to, il calcio è cosi, i social assegnano etichette emotive. Bastano due vittorie non sei più bollito".