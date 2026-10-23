FirenzeViola Nano supera il gigante di Sarajevo: un attaccante del Lincoln batte il record di Dzeko in Conference

A 41 anni e 360 giorni non è troppo tardi per sognare, anche se si rincorre un pallone si può ancora entrare nella storia del calcio europeo. È la magia della Conference League, competizione da queste latitudini spesso bistrattata, ed è quello che ha fatto Nano (nome di battesimo Mariano González Maroto, spagnolo) attaccante spagnolo del Lincoln Red Imps, diventato ieri sera il marcatore più anziano di sempre nella Conference. La rete è arrivata nella serata Europea, nello specifico nella sfida persa per 4-1 contro gli olandesi del Twente, e gli ha permesso di riscrivere il primato che apparteneva a Edin Džeko. L'ex centravanti della Fiorentina aveva segnato a 39 anni e 220 giorni nella partita contro il Rapid Vienna, stabilendo un record che sembrava destinato a durare ancora a lungo.

Ma chi sono i Lincoln Red Imps? Fondato nel 1976, il club è la squadra più titolata nella storia del calcio di Gibilterra, con 30 campionati nazionali vinti e una striscia record di 14 successi consecutivi tra il 2003 e il 2016. Nel tempo si è ritagliato uno spazio anche sulla scena internazionale: nel 2021-22 è diventato il primo club gibilterriano a raggiungere la fase a gironi di una competizione europea, mentre nel 2025-26 è stato il primo a vincere una partita nella fase campionato di una competizione UEFA. Una realtà lontana dai grandi palcoscenici dei principali campionati, ma capace di regalarsi momenti storici. Il loro stadio veniva descritto così da L'Ultimo Uomo: Il Victoria Stadium è a due passi dal confine con la Spagna, incastonato tra il porto, l’aeroporto e la rocca di Gibilterra. Attraversare il confine è straniante e vagamente comico, soprattutto se si ha il tempismo di arrivare (o andarsene) mentre un aereo atterra o decolla. In quei momenti l’unica strada che porta a Gibilterra viene chiusa, e non si potrebbe fare altrimenti visto che incrocia la pista d'atterraggio. Per alcuni minuti, quindi, pedoni, biciclette e automobili vengono fermati. Tutti restano in attesa con i loro passaporti in mano (che vengono controllati distrattamente) e poi - al via libera - ripartono.

E adesso c'è anche la firma di Nano, che a un'età in cui molti hanno già appeso gli scarpini al chiodo ha trovato posto nei libri dei record della Conference League. Il risultato contro il Twente è passato in secondo piano rispetto alla sua impresa personale: il gol del centravanti spagnolo ha dimostrato che, almeno davanti alla porta, il tempo può aspettare.