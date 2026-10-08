Ryanair scherza coi tifosi viola: "Tristi per il rientro dalla sosta"
Dopo aver punzecchiato il Genoa, il profilo X di Ryanair ha rivolto la propria ironia anche alla Fiorentina. Se i rossoblù stanno vivendo un momento complicato a causa di una classifica deficitaria, anche i viola, nonostante i primi segnali positivi della gestione Vanoli, sono chiamati a risalire la graduatoria.
Il post goliardico sulla Fiorentina
La compagnia aerea low cost ha pubblicato sui social un video di Enzo Fernandez in lacrime durante l’addio alla Nazionale argentina di Leo Messi. Un filmato utilizzato con ironia per rappresentare le emozioni dei tifosi viola al momento della ripresa della Serie A e, di conseguenza, le possibili sofferenze legate alle prestazioni della propria squadra.
Questo il post originale diffuso da Ryanair:
i tifosi della Fiorentina quando finisce la sosta— Ryanair Italia (@Ryanair_IT) October 8, 2026
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