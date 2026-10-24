Vanoli premia Oulai? Il tecnico a San Siro punta sull'estro dell'ivoriano

Sarà il 4-3-3 il modulo su cui si modellerà la Fiorentina a San Siro, un vestito tattico leggermente diverso rispetto al 4-2-3-1 ammirato nelle ultime uscite ma più coperto e soprattutto (è la speranza al Viola Park) efficace. Non ne faranno di certo parte né Atta né Ranieri, mentre il protagonista a sorpresa del centrocampo alla fine potrebbe essere quel giocatore che, dopo la bocciatura di Marassi all’intervallo e i 90’ in panchina di domenica scorsa, il popolo viola non vede l’ora di rivedere in campo.

Il riferimento - scrive oggi La Nazione - va a Oulai, che è in ballottaggio con Brescianini per andare a completare la linea mediana formata da Fagioli in cabina di regia e Ndour. L’estro e i muscoli dell’ex Trabzonspor potrebbero essere uno stratagemma per mettere in difficoltà un’Inter che arriverà alla sfida coi viola stanca e senza alcuni pezzi pregiati.