Mancini a San Siro per Inter-Fiorentina: Fagioli e gli altri che sperano nell'azzurro
Ci sarà anche il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini sugli spalti del Meazza per assistere alla sfida di pranzo tra Inter e Fiorentina. Un'occasione per seguire da vicino diversi azzurrabili di sponda nerazzurra (come Bastoni e Dimarco), ma anche per seguire le prestazioni di alcuni viola che potrebbero tornare utili in vista delle prossime sfide previste per inizio novembre.
Fagioli e i suoi fratelli
Sicuramente Mancini seguirà con attenzione la prestazione di Nicolò Fagioli, sicuro di un posto da titolare nella squadra di Vanoli. Potrebbe essere l'occasione anche per seguire Ndour, protagonista con l'U21 ma convocato in prima squadra solo nell'interregno di Baldini. Il classe 2004 però rischia di non figurare tra i titolari dopo la tiratina d’orecchi arrivata ieri in conferenza stampa da parte del tecnico viola. Ranieri ovviamente non potrà mettersi in mostra perché fuori dai convocati causa infortunio, mentre Gnonto, magari a partita in corsa, proverà a convincere quel ct che per primo ha avuto fiducia in lui quando ancora non aveva giocato neanche una partita da professionista nei nostri campionati.
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