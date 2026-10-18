Social Nico Paz esce tra gli applausi del Franchi: ecco il gesto del dieci nel post-partita

Ha dominato al Franchi, come spesso gli è successo: gol alla prima a Firenze nel febbraio 2025, due assist nella gara di campionato dello scorso anno, rete anche in Coppa Italia a gennaio, oggi un gol con uno stacco in sospensione di testa e un assist per Douvikas in occasione del 3-1 che ha tagliato le gambe alla Fiorentina: Nico Paz fa quel che vuole, non solo al Franchi ma soprattutto lì, e dopo i primi abbozzi di critica per le recenti prestazioni si riprende il Como con decisione.

L'argentino ha stravinto la sfida tutta albiceleste contro il connazionale Franco Mastantuono - alla vigilia era considerato un 'mata mata' per capire chi avrà la dieci della Nazionale lasciata vacante da Leo Messi, anche se gli exit pol da oltre oceano davano il diez del Como favorito, poi se come pensiamo il Ct Scaloni avrà buttato un occhio a questo Fiorentina-Como la decisione sarà ancora più scontata - è uscito sul finire di gara, con Cesc Fabregas che gli ha risparmiato qualche minuto in vista del Manchester United, che visita il Sinigaglia mercoledì per la terza giornata di Champions League; poi è andato definitivamente negli spogliatoi dopo il triplice fischio, non prima di aver abbracciato Mastantuono e soprattutto reso speciale il pomeriggio di un piccolo tifoso; finita la gara infatti Nico si è diretto verso il parterre del Franchi ed è andato verso un giovane tifoso con un cartellone a lui dedicato, regalandogli la maglia e abbracciandolo prima di andare via, il tutto tra gli applausi di chi ha visto la scena, tifosi ospiti ma anche fiorentini.

Ecco il video postato dal profilo Instagram di Lega Serie A: