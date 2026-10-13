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Dott. Biondi: “Avuto il piacere di operare Mastantuono. Grazie!”
Attraverso i propri canali social, il professor Marco Biondi ha voluto condividere la propria soddisfazione per aver operato l’attaccante della Fiorentina Franco Mastantuono:: "Oggi ho avuto il piacere di operare Franco Mastantuono, giovane talento della ACF Fiorentina e della Nazionale argentina. Un piacere aver potuto mettere la mia esperienza chirurgica e quella del dot. Prospero Bigazzi al servizio di un giovane talento della Fiorentina e della Nazionale argentina. Grazie Franco per la fiducia! Ti auguro un percorso di recupero sereno e di tornare presto a esprimere tutto il tuo talento in campo".
Di seguito il post originale diffuso dal chirurgo su Instagram:
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Scelte incomprensibili, qualità tenuta in panchina, rosa piena di imperfezioni e squadra senza un vero regista: la Fiorentina ha cancellato le poche cose positive in un solo pomeriggiodi Lorenzo Di Benedetto
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