Social Dott. Biondi: “Avuto il piacere di operare Mastantuono. Grazie!”

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Attraverso i propri canali social, il professor Marco Biondi ha voluto condividere la propria soddisfazione per aver operato l’attaccante della Fiorentina Franco Mastantuono:: "Oggi ho avuto il piacere di operare Franco Mastantuono, giovane talento della ACF Fiorentina e della Nazionale argentina. Un piacere aver potuto mettere la mia esperienza chirurgica e quella del dot. Prospero Bigazzi al servizio di un giovane talento della Fiorentina e della Nazionale argentina. Grazie Franco per la fiducia! Ti auguro un percorso di recupero sereno e di tornare presto a esprimere tutto il tuo talento in campo".

Di seguito il post originale diffuso dal chirurgo su Instagram: