Pisa-Fiorentina in numeri: le statistiche del derby di domenica

La Lega Serie A fornisce alcune curiose statistiche legate alla prossima giornata di Serie A, la quinta. Ecco quelle dedicate a Pisa-Fiorentina, gara in programma domenica alle ore 15.

Sono 10 i precedenti ufficiali tra Pisa e Fiorentina all’Arena Garibaldi. Il bilancio è di 2 successi per i padroni di casa, 4 pareggi e 4 vittorie viola. Il Pisa non vince e non segna in casa nel derby toscano dal 28 agosto 1988, Coppa Italia: 4-2 nerazzurro con reti di Been, Piovanelli e doppietta di Severeyns, gol viola di Roberto Baggio e Dunga. Il Pisa non segna in casa contro la Fiorentina da 287 minuti: ultima rete proprio quella di Severeyns al 77’ della sfida di Coppa Italia dell’agosto ‘88. L’ultima sfida alla Cetilar Arena tra i due club toscani è datata 6 marzo 1994, in Serie B: finì 0-0. Gli allenatori erano Eugenio Bersellini e Claudio Ranieri. L’ultima gara a Pisa in Serie A è datata 7 ottobre 1990: Pisa-Fiorentina 0-4 (reti di Fuser, doppietta di Kubik e Di Chiara). Questa è stata l’unica sfida – tra i 10 derby disputati in casa nerazzurra - in cui entrambe le squadre erano allenate da tecnici stranieri (Mircea Lucescu e Sebastiao Lazaroni).

Anche in questa occasione la gara venne disputata alla 5° giornata di andata. Il Pisa non segnava 2 reti in Serie A dal 19 maggio 1991: Juventus-Pisa 4-2. Reti di Schillaci, doppietta di Roberto Baggio e Alessio (per i bianconeri), Neri e Simeone (per il Pisa). Prima delle due reti segnate dal Pisa al Maradona, l’ultima rete in Serie A era stata firmata da Simeone nella gara di Torino, 19 maggio 1991. Fiorentina con 2 punti in classifica dopo 4 giornate: non accadeva dalla stagione 2019/20, quando i viola terminarono la stagione al nono posto con 49 punti. Tra Alberto Gilardino e Stefano Pioli terzo incontro ufficiale dopo la doppia sfida della stagione 2023/24: vittoria a Marassi per Pioli in Genoa-Milan 0-1 e pareggio per 3-3 a San Siro.

Da calciatore, Alberto Gilardino ha collezionato 157 presenze in viola realizzando 63 reti. L’attaccante è tuttora il miglior marcatore della Fiorentina in Coppa Campioni-Champions League con 9 reti. Mbala Nzola ex di giornata: contro il Napoli, nell’ultima partita, ha segnato la sua rete numero 30 in Serie A. In maglia viola ha totalizzato 47 presenze e realizzato 7 reti nella stagione 2023/24, considerando tutte le competizioni. Moise Kean non ha ancora segnato nelle prime 4 partite di Serie A ed ha così eguagliato il suo massimo digiuno di gol in campionato con la maglia vio