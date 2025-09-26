Lamptey torna a Firenze dopo l'operazione: l'accoglienza di Pradè e i suoi

Tariq Lamptey torna al Viola Park: dopo l'operazione avvenuta a Villa Stuart a seguito della lacerazione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro avvenuta domenica in occasione di Fiorentina-Como, l'esterno ghanese ha fatto rientro a Firenze, dove comincerà il lungo recupero che potrebbe portarlo ad allenarsi di nuovo coi compagni soltanto a inizio 2026.

Questo il comunicato pubblicato dalla Fiorentina mercoledì: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Tariq Lamptey è stato sottoposto, a partire da lunedì 22 settembre, ad una serie di accertamenti clinici e strumentali sia statici che dinamici al fine di effettuare la diagnosi a seguito dell’infortunio occorso durante la partita Fiorentina – Como di domenica 21 settembre. Visto il quadro clinico complesso, nella mattinata di oggi, è stata effettuata un’ artroscopia diagnostica dal Prof. Mariani. L’intervento ha evidenziato una lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La tipologia di lesione ha reso, comunque, necessario l’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore, che è perfettamente riuscito. Il calciatore nelle prossime ore farà rientro a Firenze per iniziare il percorso riabilitativo stabilito".

Lamptey è tornato al Viola Park nelle scorse ore: ad accoglierlo lo staff tecnico di Stefano Pioli e il Ds Daniele Pradè, che lo ha subito abbracciato.

Qui il video condiviso sul sito ufficiale del club.

Qui anche il post pubblicato dalla clinica di Villa Stuart.