Dalla Romania, la Fiorentina fa sanzionare il Cluj a causa di Munteanu: cosa è successo

Secondo quanto viene riportato dalla Romania, il Cluj è stato sanzionato dalla federazione rumena e anche dalla FIFA a causa di alcuni debiti. Al Cluj è stato vietato di effettuare trasferimenti dopo che la Fiorentina si era lamentata per non aver ricevuto i soldi dalla cessione di Louis Munteanu, si legge su gsp.ro. Ma la situazione dovrebbe risolversi la prossima settimana. In base alla decisione della FIFA, il CFR Cluj non potrà più effettuare trasferimenti finché non avrà saldato i propri debiti

"I trasferimenti sono bloccati, ma non è una cosa grave, nel senso che la prossima settimana ci siamo accordati con la Fiorentina per pagare quei 400.000 euro, che è la rata attuale" ha detto Ioan Varga, presidente del Cluj. Poi ha proseguito: "La Fiorentina mi ha spiegato che hanno dovuto adottare queste misure non per rancore verso il CFR o per impazienza, ma perché devono anche fare i loro calcoli finanziari internamente. Dovremo quindi pagare altri 1,6 milioni di euro in rate future. La verità sul trasferimento di Louis Munteanu è che eravamo a un passo dal venderlo all'Ajax l'ultimo giorno del mercato, ma non abbiamo azzeccato i tempi, perché abbiamo concluso l'affare verso le 18:00 e mancavano solo poche ore".

Ma il trasferimento si potrà fare a gennaio: "Ajax e Valencia sono, al momento, gli unici club disposti a pagare alle condizioni che chiediamo, ovvero 15-17 milioni di euro più percentuali e bonus, quindi il trasferimento potrebbe arrivare fino a 20 milioni di euro. È una discussione che verrà ripresa durante il mercato invernale", ha dichiarato Varga a GSP.ro.