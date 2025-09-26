Dal Viola Park: Kouamé di nuovo in gruppo, il punto sull'ivoriano

vedi letture

Mancava dal campo dal 6 aprile scorso, Empoli-Cagliari 0-0. Allora Christian Kouamé era in prestito nel club azzurro, in una domenica da dimenticare per lui. Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e conseguente operazione a Villa Stuart qualche giorno dopo. A meno di quattro mesi dal crack del ginocchio, l'ivoriano, che nel frattempo è tornato alla Fiorentina, è rientrato parzialmente in gruppo.

Questo non significa che sarà da subito a disposizione di Stefano Pioli: il numero novantanove, escluso dalla lista Uefa ma presente in quella per la Serie A, alternerà in questo periodo porzioni di allenamenti in gruppo al consueto programma di riabilitazione, con il ritorno in campo che ancora non è stato programmato. Negli scorsi mesi Kouame è comunque sempre stato vicino alla squadra e presente sugli spalti nelle gare in casa.