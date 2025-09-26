Ag. Kayode: "Michael sarà sempre grato alla Fiorentina e rimarrà un tifoso viola"

© foto di Federico De Luca 2024
Oggi alle 12:48Primo Piano
di Redazione FV

Claudio Vigorelli, agente dell'ex terzino della Fiorentina Michael Kayode, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com dell'ambientamento al Brentford del suo assistito: "Assolutamente. È un giocatore sul quale il Brentford ha puntato con decisione, sta giocando con continuità dimostrando il suo valore. Alla Fiorentina sarà sempre grato e rimarrà tifoso viola per tutto quello che è stato il suo percorso di crescita fatto a Firenze".