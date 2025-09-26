Errore di valutazione su Lamptey? Pioli spiega: "Solo l'artroscopia poteva chiarire l'infortunio"

Uno dei passaggi più interessanti della conferenza stampa di vigilia di Stefano Pioli in vista di Pisa-Fiorentina, andata in scena quest'oggi al Viola Park, è stato quello legato al tema riguardante l'infortunio di Tari Lamptey. Il tecnico viola a precisa domanda sulla gestione del problema al ginocchio dell'ex Brighton ha risposto così: "Io ho detto nel post gara di domenica quello che mi era stato riferito dal medico: le prove fatte dal dottore ma anche da Mariani non avevano chiarito il problema e sembrava una cosa non seria.

Solo l'artroscopia ha chiarito tutto. Mi dispiace per il ragazzo, spero che possa tornare presto; sono certo che poteva esserci utile".