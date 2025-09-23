Bassidy Sanogo, salvato nel Mediterraneo, ora sogno alla Fiorentina: "Ecco la mia storia"

Sulle pagine de La Nazione è possibile leggere la storia di Bassidy Sanogo, giovane calciatore dell'U18 della Fiorentina, che ha raccontato il suo percorso dall’arrivo in Italia su un barcone fino al sogno di giocare in Serie A: "Sono nato a Bamako, in Mali, dove povertà e guerre ci impedivano di vivere. Così quattro anni fa ho lasciato tutto e sono partito per aiutare la mia famiglia, due fratelli e la sorellina più piccola. Ho attraversato tre deserti da solo, poi una persona mi ha aiutato ad arrivare in Algeria fino alla Libia. Qui sono stato anche incarcerato e ho visto persone morire accanto a me. Avevo dei soldi da parte, ma ho dovuto lavorare per raggiungere la cifra richiesta dai trafficanti per attraversare il Mediterraneo, circa 500 euro, e ho pagato tre volte prima di riuscire a partire".

Nel 2022, racconta: "Stavo male, ero troppo emozionato e a un certo punto ho perso i sensi. Mi hanno salvato come degli angeli, senza chiedere nulla in cambio. Questo ha cambiato tanto nella mia testa, mi ha aperto il cuore dopo tutto il male che ho visto e ricevuto".

Nel 2023 lo nota la Fiorentina: "Sono felice. Grazie alla Fiorentina e alle persone che ho incontrato qui ho imparato tanto. Il calcio mi ha insegnato che devi crederci sempre, che le vittorie si ottengono solo tutti insieme".

E il suo sogno è chiaro: "Giocare ad alti livelli con la Fiorentina".