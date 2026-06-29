Foto, il Manchester United ricorda l'arrivo di De Gea: nostalgia dei tifosi

>Il Manchester United ha voluto celebrare una ricorrenza: si tratta del trasferimento in Red Devils di David De Gea, che avveniva proprio quindici anni fa. Il club inglese ha pubblicato su Instagram una serie di foto dell’attuale portiere della Fiorentina ai tempi della Premier League. Tra i commenti spiccano quelli dei tifosi che ne ricordano le gesta e lo esaltano rimpiangendolo. Ecco il post originale diffuso dallo United sui propri canali social: