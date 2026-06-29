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Foto, il Manchester United ricorda l'arrivo di De Gea: nostalgia dei tifosi
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>Il Manchester United ha voluto celebrare una ricorrenza: si tratta del trasferimento in Red Devils di David De Gea, che avveniva proprio quindici anni fa. Il club inglese ha pubblicato su Instagram una serie di foto dell’attuale portiere della Fiorentina ai tempi della Premier League. Tra i commenti spiccano quelli dei tifosi che ne ricordano le gesta e lo esaltano rimpiangendolo. Ecco il post originale diffuso dallo United sui propri canali social:
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Tommaso LoretoViola attivi sul mercato e pronti a vendere, Beltran apre al ritorno al River. Con Koleosho e Thorstvedt in stand-by l'arrivo di Viery mostra l'autonomia di Paratici che tutti chiedevano
Pietro LazzeriniIl colpo Viery è un messaggio: la Fiorentina torna ad alzare l'asticella. Entro il 30 giugno possibili sorprese in uscita. Accordo con Thorstvedt, adesso manca quello col Sassuolo
Luca CalamaiTre nomi che mi intrigano. De Gea deve restare. Bene Koleosho ma era la riserva di Ikonè. Il primo colpo è Viery: spesi 15 milioni. Antognoni aspetta un segnale da Giuseppe Commisso. Operazione Beldenti da applausi
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