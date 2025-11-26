Ascolti Dazn, derby di Milano da record. 1,5 milioni per Fiorentina-Juventus

L'ultimo Inter-Milan è stato il derby della Madonnina più visto di sempre su Dazn. Sono stati, infatti, 2.136.298 gli spettatori sintonizzati sulla piattaforma di streaming per l’1-0 di Massimiliano Allegri a Cristian Chivu, superando di circa diecimila utenti il derby del 5 febbraio 2023, in cui aveva invece prevalso l’Inter grazie alla rete di Lautaro. Ottimi risultati in termini di ascolto anche per Fiorentina-Juventus, con poco più di 1,5 milioni di spettatori. La gara meno vista dell'ultimo turno di campionato è stata invece Udinese-Bologna, con poco meno di 110.000 telespettatori.