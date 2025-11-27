Milan-Como sempre più vicina a Perth. Manca solo l'approvazione della Fifa

Salvo sorprese, Milan-Como si giocherà a Perth. La sfida di Serie A, che non potrà disputarsi a San Siro a causa della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, è in procinto di trasferirsi in Australia grazie a un'operazione senza precedenti orchestrata dalla Lega Serie A in accordo con i due club. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nelle ultime ore è arrivato il via libera della Confederazione asiatica (AFC), tassello fondamentale dopo le autorizzazioni già ottenute da FIGC, UEFA, che ha concesso il nulla osta vista l'eccezionalità del caso, e Federazione calcistica australiana.

Il sì dell'AFC non è però incondizionato: la confederazione ha posto una serie di vincoli che i vertici della Serie A stanno attualmente esaminando. Se la Lega dovesse accettare tutte le condizioni imposte, resterebbe ancora un ultimo passaggio cruciale: l'approvazione della FIFA, senza la quale l'operazione non potrebbe completarsi. Cautela fino all'ufficialità Nonostante i progressi evidenti nell'iter burocratico, dalla Lega Serie A filtra comunque prudenza. L'annuncio ufficiale arriverà solo dopo aver superato tutti gli ostacoli amministrativi e aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie. Se confermata, la disputa di una partita di campionato italiano in Australia rappresenterebbe un evento storico per la Serie A, un'operazione di marketing e visibilità internazionale di portata eccezionale. La partita dovrebbe disputarsi l'8 febbraio 2026.