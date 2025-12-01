Fiorentina da record (in negativo): solo i Wolves stanno facendo peggio dei viola

Fiorentina ed Hellas Verona continuano a rimanere senza successo in campionato dopo 13 turni. Un record, o poco ci manca, analizzato da Tuttomercatoweb.com. Viola e scaligeri sono ancora bloccati in fondo alla graduatoria di Serie A, con un bottino composto da 6 pareggi e 7 sconfitte nelle gare disputate finora. Un primato poco lusinghiero, anche se nei maggiori campionati europei c'è chi ha fatto addirittura peggio. Limitandoci ai top 5 tornei, in Premier League il quadro è simile per il Wolverhampton, che dal punto di vista dei punti sta andando perfino in maniera più negativa: nelle 13 partite dall’inizio della stagione sono arrivati soltanto 2 pareggi e ben 11 ko, senza mai ottenere una vittoria e con appena 2 punti totali.

In Spagna il contesto è completamente diverso: le tre squadre in zona retrocessione, ovvero Oviedo, Levante e Girona, hanno tutte collezionato 2 vittoriein 14 incontri. In Germania il Mainz — formazione che ha superato proprio la Fiorentina in Conference League — occupa l’ultima posizione con una sola vittoria in 12 uscite. In Francia, invece, è l’Auxerre a chiudere la classifica con 2 successi in 14 match. Guardando anche agli altri tornei continentali, in Portogallo si registra un caso paragonabile a quello di Fiorentina ed Hellas: l’AFS è fanalino di coda con appena 3 punti in 12 partite, frutto di 3 pareggi e nessun successo.