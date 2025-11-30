I numeri di Atalanta-Fiorentina: non finisce in pareggio da cinque incontri

Dalle pagine online di TMW, ecco un curioso approfondimento sulle statistiche e il rendimento attuale che riguarda Atalanta e Fiorentina, impegnate alla New Balance Arena di Bergamo nel match in programma oggi alle ore 18. La Dea è sostanzialmente abbonata ai pareggi tra le mura amiche quest’anno: quattro partite su sei sono finite con la divisione della posta. Però il pari non si verifica da cinque partite in Atalanta-Fiorentina (tre successi nerazzurri e due viola).

C’è anche uno squillante 1-7 nella storia degli incontri giocati in campionato a Bergamo. Il 2 Febbraio 1964 fu un giorno di gloria per i viola, ma anche per Kurt Hamrin autore addirittura di una cinquina. La compagine prima allenata da Juric e ora da Palladino è rimasta l’unica in Serie A a non aver avuto ancora un rigore a favore, mentre la Fiorentina ne ha battuti tre, tutti trasformati.

TUTTI I PRECEDENTI A BERGAMO (SERIE A E SERIE B)

66 incontri disputati

23 vittorie Atalanta

26 pareggi

17 vittorie Fiorentina

78 gol fatti Atalanta

72 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A BERGAMO

1929/1930 Serie B Atalanta vs Fiorentina 0-1, 24° giornata

L’ULTIMA SFIDA A BERGAMO

2024/2025 Serie A Atalanta vs Fiorentina 3-2, 4° giornata