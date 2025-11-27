Tra Moise Kean e Virginia Stablum scocca l'amore: ecco chi è la nuova fidanzata del centravanti viola

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 15:39Curiosità
di Redazione FV

Moise Kean e Virginia Stablum: una relazione partita da qualche mese. Lo riporta TgCom24, secondo cui il centravanti della Fiorentina avrebbe iniziato a frequentare la modella di origini tedesche, Miss Universe Italy 2022. Mamma tedesca, papà nigeriano, Stablum ha partecipato qualche anno fa al programma Uomini e Donne ed è stata in precedenza fidanzata con Ignazio Moser.