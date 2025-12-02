Serie A, classifiche a confronto: viola a -22 rispetto all'anno scorso

Su Tuttomercatoweb.com ecco le classifiche a confronto alla fine della tredicesima giornata di Serie A. Con la settima sconfitta in 13 partite questa volta subita dall'Atalanta dell'ex Palladino, la Fiorentina continua a perdere punti rispetto al confronto con l'anno scorso. Dopo il -19 della scorsa giornata, adesso sono diventati ben 22 i punti in meno rispetto a quanto fece registrare di questi tempi la squadra allora allenata da Raffaele Palladino. Risultato che pone la Fiorentina come squadra peggiore della Serie A in questa speciale classifica seguita dall'Atalanta, ancora con 12 punti in meno nonostante la vittoria proprio contro i gigliati, dalla Lazio (a -10) e dal Verona (a -6), squadra che condivide l'ultima posizione della classifica insieme alla squadra viola. Tra le note positive c'è ancora la Roma, che nonostante la sconfitta contro il Napoli, ha mantenuto la testa di questa speciale classifica (+14), da questa giornata condivisa con il sempre più sorprendente Como di Cesc Fabregas (+14). Continua anche il momento positivo del Milan di Massimiliano Allegri, ora capolista della Serie A insieme al Napoli di Antonio Conte e con nove punti in più rispetto allo scorso campionato. Bene anche il Bologna di Vincenzo Italiano, con 3 punti in più rispetto allo scorso anno.

Di seguito il quadro completo squadra per squadra:

Milan 28 punti (+9 rispetto alla Serie A 2024/25 dopo tredici giornate)

Napoli 28 (-1)

Inter 27 (-1)

Roma 27 (+14)

Como 24 (+14)

Bologna 24 (+3)

Juventus 23 (-2)

Lazio 18 (-10)

Udinese 18 (+1)

Sassuolo 17 (in Serie B)

Cremonese 17 (in Serie B)

Atalanta 16 (-12)

Torino 14 (-1)

Lecce 13 (+1)

Cagliari 11 (=)

Genoa 11 (=)

Parma 11 (-1)

Pisa 10 (in Serie B)

Fiorentina 6 (-22)

Hellas Verona 6 (-6)