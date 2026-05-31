Social Commisso: "Celebreremo la memoria di mio padre nello stadio in cui giocò"

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Il Presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, ha presentato la giornata in ricordo di suo padre, Rocco. Tale occasione si terrà allo stadio "Rocco B. Commisso" della Columbia University, dove ci sarà un incontro benefico con tanti calciatori di spessore come: Roberto Baggio, Christian Vieri, Pepito Rossi, Del Piero, Materazzi, Nesta e Pagliuca.

Una squadre piena di campioni che il presidente ha presentato così sulle sue storie Instagram: “Sono onorato di prendere parte a questa celebrazione, che si terrà nello stesso stadio dove mio padre giocò, che oggi è intitolato a lui in quella università che ha accolto sia lui, che me. Avrò l'onore di ricordare e commemorare mio padre a questo evento: sarà un giorno speciale che celebra la fede, la cultura, il calcio, l'eredità italo-americana, e l'abilità che ha il calcio di riunire le persone".