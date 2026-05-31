Report, legame Corvino-Ramadani: ecco cosa è emerso sulla Fiorentina

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Nella puntata odierna di Report su Rai 3, è andata in onda un'inchiesta riguardante il legame tra procuratori e direttori sportivi, ponendo l'attenzione anche sul rapporto tra Pantaleo Corvino e Fali Ramadani. L'ormai ex direttore sportivo del Lecce, Pantaleo Corvino, ha concluso molte operazioni con l'agente Ramadani come rappresentante del Lecce e della Fiorentina. A tal proposito è stato chiesto al Presidente del Lecce, Aurelio Stinchi Damiani se ci fosse una ragione di quest'asse, ecco la sua risposta: "Ci sta che un direttore sportivo abbia dei contatti con cui ha una maggiore fiducia". L'agente Fali Ramadani (accusato dalla procura di Milano di evasione fiscale e poi assolto nel 2025) attraverso le sue attività emerge una rete di aziende con le quali il procuratore incassa e fa girare soldi. Pantaleo Corvino aveva rapporti con Ramadani già dai tempi della Fiorentina, quando ricopriva il ruolo di direttore generale. Nel 2018 il 40% delle commissioni versate dalla Fiorentina agli agenti finisce nell'agenzia che fa riferimento a Fali Ramadani. L'anno dopo nel 2019 l'agente macedone bonifica 350.000€ nella società "Corvino Management" controllata dal figlio di Corvino.

Riguardo all'uscita del servizio di Report sul legami con l'agente Fali Ramadani, Pantaleo Corvino si era già espresso.