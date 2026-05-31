FirenzeViola Settimana decisiva per Grosso: manca però il sostituto al Sassuolo

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C'è attesa nell'ambiente viola per capire chi e quando ci sarà l'ufficialità del nuovo allenatore della Fiorentina. Il nome individuato dalla società, ormai è chiaro, è Fabio Grosso. Il tecnico del Sassuolo ha già fatto sapere alla società neroverde di non voler continuare e dunque il divorzio non sarà un problema.

Sassuolo rescinde ma dopo un nuovo allenatore

Il gioco delle parti tiene la situazione in stand by nonostante la decisione già presa perché il Sassuolo, prima di liberare Grosso, vuole avere il nuovo tecnico in mano. I nomi sono abbastanza noti, con Alberto Aquilani e Ignazio Abate divisi tra il club emiliano e il Torino. Profili giovani ma che con i playoff di B hanno dimostrato di portare una ventata di idee nuove e sono dunque pronti per il salto in A. Proprio la finale dell'ex viola con il suo Catanzaro ha rallentato un po' le cose. Ecco perché il Sassuolo ha bisogno ancora di qualche giorno.

Vanoli in stand by a cascata

La Fiorentina è disposta ad aspettare, con accordi già fatti con il tecnico e il suo staff, e per questo ha chiesto qualche giorno a Paolo Vanoli prima di liberarlo del tutto. La rescissione arriverebbe comunque poco prima della scadenza naturale del contratto e non sarebbe un problema. Un'attesa però che, se dovesse prolungarsi troppo, può portare anche a colpi di scena, per ora non preventivabili ma di fronte ai quali la Fiorentina vuole tenersi pronta. Magari anche con nomi che hanno aspettato invano e magari restano fuori dal giro delle big.