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Anche Ballardini al Viola Park per assistere alla semifinale tra Fiorentina e Bologna

Anche Ballardini al Viola Park per assistere alla semifinale tra Fiorentina e Bologna
Oggi alle 18:26Curiosità
di Redazione FV
fonte Ludovico Mauro

Ad assistere alla semifinale scudetto Primavera che andrà in scena a breve al Viola Park tra Fiorentina e Bologna c'è anche Davide Ballardini, tecnico dell'Avellino in Serie B nella stagione appena conclusasi (subentrato a Raffaele Biancolino). Ballardini nel recente passato è stato tra i nomi accostati alla panchina della Fiorentina dopo l'esonero di Stefano Pioli ad inizio stagione e prima dell'arrivo di Paolo Vanoli. Queste le immagini della sua presenza sugli spalti del centro sportivo viola: