L'Hellas Verona ha deciso: Valentini non verrà riscattato. Tornerà al VP
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Dopo la retrocessione dell'Hellas Verona, la società veneta ha deciso di non riscattare nessuno dei calciatori in prestito, tra cui Nicolas Valentini. Secondo quanto raccolto dal Corriere di Verona, il centrale argentino, in prestito con diritto di riscatto, fissato a 3 milioni, dalla Fiorentina, non rimarrà in maglia gialloblù la prossima stagione. Dunque farà ritorno al Viola Park, insieme a tanti altri calciatori al rientro dai vari prestiti.
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