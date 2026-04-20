Lecce-Fiorentina, statistiche e curiosità sulla gara di stasera

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Il trentatreesimo turno di Serie A termina stasera al Via del Mare: c'è Lecce-Fiorentina, gara cruciale per la salvezza, presentata così dalla Lega Calcio Serie A attraverso le statistiche.

Lecce squadra della Serie A 2025/26 che segna meno reti (21), nelle ultime due stagioni; curiosamente però il peggior attacco si è sempre salvato a fine stagione: proprio il Lecce nel 2024/25 (27 reti alla 38°) e l’Empoli nel 2023/24 (29 gol alla 38°). Allargando lo sguardo ai top 5 campionati europei il Lecce rimane la squadra che ha segnato meno, almeno 2 reti di distanza da qualsiasi altra formazione. Le 5 squadre con 23 gol o meno sono Pisa, Verona, Parma, Auxerre (29 gare giocate) e proprio i salentini. Solo il Genoa (46,3%) ha una percentuale di duelli vinti inferiore al Lecce (47,22%) nella Serie A 2025/26. Lecce reduce da 4 sconfitte consecutive: l’unico gol segnato dai salentini in queste sfide è quello di Jamil Siebert arrivato al minuto 3 della gara contro il Napoli. Sono quindi 357 i minuti senza reti per i giallorossi.

Lecce squadra della Serie A 2025/26 che subisce il maggior numero di gol dai subentranti avversari (11), come Pisa e Verona. Sfida tra le due squadre con la percentuale di cross riusciti più bassa della Serie A 2025/26: Fiorentina (21,01%) e Lecce (21,23%). La Fiorentina è però tra le 4 che tentano più cross, mentre il Lecce tra le 6 che ne tentano di meno. Considerando le ultime 10 giornate di campionato, solo Napoli e Inter (23, entrambe) hanno raccolto più punti della Fiorentina (18, come Juventus, Como, Atalanta e Bologna).

