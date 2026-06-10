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Gud contro Messi finisce 0-3: l'Argentina batte l'Islanda, 82' per il dieci della Fiorentina

Gud contro Messi finisce 0-3: l'Argentina batte l'Islanda, 82' per il dieci della FiorentinaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 11:05Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

Proseguono le amichevoli pre-Mondiale, a un giorno dall'inizio della rassegna iridata. Competizione a cui non parteciperà l'Islanda di Albert Gudmundsson, che ha fatto però da sparring partner dei campioni in carica nella notte.

L'Argentina ha affrontato infatti gli islandesi negli Stati Uniti, risultato un netto 3-0 per Lionel Messi e compagni, con la pulga che ha segnato il 2-0 su rigore (in mezzo alle reti di Valentin Barco e Thiago Almada); dall'altra parte, l'altro dieci, Gudmundsson, ha giocato 82' senza incidere troppo. Per Gud si trattava dell'ultimo impegno stagionale: adesso qualche settimana di vacanza per poi tornare al Viola Park, con le orecchie sempre attaccate a radio-mercato, visto che l'ex Genoa potrebbe essere uno dei partenti di casa Fiorentina.