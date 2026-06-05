Serie A 2026/2027, ecco quando la Fiorentina affronterà la Juventus
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Le due partite più attese dell'anno, almeno per quanto riguarda la Serie A, per la Fiorentina e i suoi tifosi, sono certamente quelle che mettono di fronte i viola e la Juventus. Lo scorso campionato il club gigliato nel doppio confronto è rimasto imbattuto, pareggiando all'andata al Franchi e vincendo per 2-0 al ritorno allo Stadium. Quest'anno, così come nelle scorsa Serie A, i viola affronteranno prima i bianconeri al Franchi, nell'11ì giornata che si terrà l'8 novembre, e poi in quel di Torino, alla 33^ giornata che si disputerà il 25 aprile. Due date da cerchiare in rosso nel calendario del tifoso viola.
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