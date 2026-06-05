Novità nell'elaborazione del nuovo calendario di Serie A: ecco la "variabile tennis"

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Niente più coincidenze tra i grandi appuntamenti del calcio e quelli di altri grandi eventi sportivi, come è succeso quest'anno con il derby di Roma e la finale degli Internazionale di Tennis al Foro Italico o nel novembre 2025, quando il derby della Mole tra Juventus e Torino era stato fissato in concomitanza con l'atto conclusivo delle ATP Finals. Dalla prossima stagione, però, queste sovrapposizioni saranno evitate grazie a una nuova indicazione fornita al sistema di Intelligenza Artificiale incaricato di elaborare il calendario della Serie A 2026/27 giornata dopo giornata.