Il Parma annuncia la conferma di Cuesta: "Ancora insieme. Ci vediamo il 13 luglio"
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Il Parma ha annunciato attraverso il proprio profilo Instagram che Carlos Cuesta continuerà ad essere il suo allenatore. "Carlos Cuesta e il Parma ancora insieme" è il contenuto del messaggio, che accompagna un video con le migliori immagini dello spagnolo nel suo primo anno in Italia. Video che si chiude dando appuntamento ai tifosi il 13 luglio, quando la squadra ripartirà in vista della nuova stagione.
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