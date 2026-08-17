"La Fiorentina va al cinema: 40 scene di film dal 32 ad oggi", iniziativa del 10 settembre a Sesto Fiorentino

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"La Fiorentina va al cinema": in occasione del Centenario la casa editrice "Apice Libri"organizza un evento in cui viene trasmesso un'ora di filmato con 40 scene di film dal 1932 a oggi. Un viaggio nella storia della Fiorentina sul grande schermo: tra scene indimenticabili, curiosità e racconti. Il 10 settembre al cinema Grotta di Sesto Fiorentino con ingresso libero fino ad esaurimento posti, con offerta libera a favore del centro Caritas interparrocchiale "Chicco di grano".

Da quasi un secolo il cinema ha raccontato anche la squadra di calcio della Fiorentina

Da una lunga ricerca tra centinaia di film italiani – opere ambientate a Firenze, film dedicati al calcio, lavori di registi e attori toscani, oltre a ricerche su archivi, Dvd e fonti online – sono emerse circa 40 scene, dal 1932 a oggi, nelle quali la Fiorentina o alcuni suoi giocatori compaiono, vengono citati o entrano, anche solo per pochi secondi, nella storia raccontata sullo schermo. Da questo lavoro nasce “La Fiorentina va al cinema”, un video-saggio di circa un’ora costruito come percorso storico e documentario: non una semplice raccolta di spezzoni, ma una ricerca sulla presenza della squadra viola nell’immaginario cinematografico italiano. Ogni scena è inserita nel proprio contesto, accompagnata dai dati essenziali del film, mentre nel corso della serata la proiezione sarà intervallata da brevi commenti e curiosità. Un modo diverso per attraversare quasi un secolo di storia viola, passando dal cinema, dalla memoria e dalla cultura popolare. Perché la Fiorentina non è stata soltanto calcio. Ma anche cinema, memoria e identità.