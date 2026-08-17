La campagna abbonamenti della Fiorentina è sold out: 14.556 tessere staccate

La campagna abbonamenti della Fiorentina è sold out: 14.556 tessere staccate
Oggi alle 19:50Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina annuncia che la campagna abbonamenti è andata sold out: "La Campagna Abbonamenti 2026/27 è ufficialmente SOLD OUT: tutti i posti disponibili in abbonamento sono stati sottoscritti. Grazie a tutti i 14.556 abbonati! Ci vediamo al Franchi per vivere insieme la stagione del Centenario" è il post sui social per dare appunto l'annuncio.

Una quota dei posti totali (sui 22mila vista la capienza ridotta) resta infatti a disposizione per le singole partite, in biglietti.