Juventus e Atalanta per evitare un record negativo per la Viola: ecco quale

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La Fiorentina di Paolo Vanoli ha 2 partite contro Juventus e Atalanta per evitare un record negativo. Infatti la Fiorentina in questa stagione, prima sotto la guida di Stefano Pioli e poi sotto quella di Paolo Vanoli, ha collezionato 38 punti. Nel caso in cui la Fiorentina non riuscisse a totalizzare 3 punti, questa sarebbe la peggiore stagione della Fiorentina dalla stagione 2004-05. A tiro la stagione 2020-21 con Iachini e Prandelli, ora all'ultimo posto.