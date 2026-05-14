Berrettini riparte da Valencia... ribadendo il suo amore per la Viola

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Dopo il 6-0/6-0 rifilato a Medvedev nel torneo di Montecarlo seguite, però, da due pesanti sconfitte contro Prizmic e Popyrin al primo turno dei due Masters 1000, rispettivamente di Madrid e di Roma, Berrettini è ripartito da Valencia, decidendo di partecipare al Challenger 125 denominato ‘Copa Faulcombridge Open Ciudad Valencia 2026’. Nella prima uscita di ieri, il tifoso viola ha superato per 6-4/6-2 il giapponese Taro Daniel, avanzando agli ottavi di finale del torneo. Sfida in programma oggi intorno alle 16 contro l’argentino Ugo Carabelli.

Nella giornata di ieri, inoltre, Berrettini ha avuto modo anche di partecipare a un'intervista social sui canali ufficiali dell’evento, potendo mettere in risalto il suo amore verso la Fiorentina. Nel video, infatti, il tennista italiano è stato chiamato a rispondere ad alcune domande e quando è arrivata quella riguardante la propria squadra del cuore ecco che la risposta non poteva che arrivare veloce e schietta: “Fiorentina”, questa la parola detta del tennista classe 1996.