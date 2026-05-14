Juventus-Fiorentina, le statistiche sul match dello Stadium

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Juventus-Fiorentina è uno dei match di cartello della 37esima giornata di Serie A. Nel presentarlo, il portale statistico Opta mette insieme numeri e curiosità dell'incrocio tra bianconeri e viola.

La Juventus è la squadra che ha vinto più partite contro la Fiorentina nella storia della Serie A a girone unico: 82, almeno tre successi in più contro la Viola rispetto a qualsiasi altra formazione (55N, 36P). In aggiunta, nessun club ha segnato più gol contro i toscani rispetto ai bianconeri nel torneo: 275, al pari dell'Inter. Dopo aver perso tre partite di fila senza segnare contro la Juventus in Serie A, la Fiorentina è rimasta imbattuta nelle tre più recenti (1V, 2N), segnando esattamente due reti in media a gara (6-3 il punteggio complessivo nel parziale). La Viola non registra quattro gare consecutive senza sconfitte contro i bianconeri nella competizione dal periodo tra aprile 2006 e agosto 2008, sotto la guida tecnica di Cesare Prandelli (1V, 3N in quel caso).

La Juventus ha perso solo uno degli ultimi 17 match casalinghi contro la Fiorentina in Serie A (13V, 3N) - l'unico successo viola nel periodo risale al 22 dicembre 2020: 3-0 esterno per i toscani grazie alle reti di due giocatori che hanno vestito entrambe le maglie (Dusan Vlahovic e Martín Cáceres) e ad un autogol (Alex Sandro). La Juventus non perde da 10 partite di fila in Serie A (6V, 4N) e potrebbe registrare più match di fila senza sconfitte in una singola edizione del torneo per la prima volta dalla serie di 21 registrata tra agosto 2024 e gennaio 2025, con Thiago Motta in panchina (8V, 13N). Dopo l'1-1 contro l'Hellas Verona alla 35ª giornata, la Juventus potrebbe pareggiare due match interni di fila in Serie A per la prima volta dall'inizio della gestione Spalletti; l'ultima volta, infatti, risale al periodo tra settembre e ottobre 2025, in occasione degli ultimi due incontri casalinghi con Igor Tudor in panchina (1-1 contro l'Atalanta e 0-0 contro il Milan in quel caso). Nel girone di ritorno della Serie A 2025/26, la Fiorentina ha conquistato 25 punti, ben 12 in più rispetto a tutti quelli collezionati nell'intero girone d'andata (13): si tratta del miglior incremento di punti tra la prima e la seconda metà di stagione tra le formazioni iscritte al torneo in corso. Dopo i due 0-0 contro Sassuolo e Genoa e lo 0-4 contro la Roma, la Fiorentina potrebbe restare per quattro match di fila senza segnare in Serie A per la prima volta da novembre 2020 a cavallo delle gestioni Iachini-Prandelli (contro Roma, Parma, Benevento e Milan in quel caso).

Dall'inizio della 28ª giornata di Serie A, la Juventus vanta la miglior difesa dei maggiori cinque campionati europei con soli due gol subiti, oltre ad essere prima per numero di clean sheet registrati nel periodo: sette, mentre la Fiorentina è a quota cinque match con la porta inviolata nello stesso intervallo temporale.Le prime 98 presenze e i primi 44 gol in Serie A di Dusan Vlahovic sono arrivati proprio indossando la maglia della Fiorentina, ma da ex il classe 2000 non ha mai segnato contro la Viola in campionato. Dopo le reti contro Hellas Verona e Lecce nelle ultime due giornate, il centravanti serbo potrebbe andare a bersaglio per almeno tre match di fila nel massimo campionato italiano per la prima volta da gennaio 2024 (serie di quattro in quel caso). Nella sua carriera in Serie A, Rolando Mandragora ha sia esordito proprio contro la Juventus (il 29 ottobre 2014 con il Genoa), sia giocato una partita in maglia bianconera (il 23 aprile 2017 contro il Grifone), sia segnato due reti contro la sua ex squadra (entrambe con la maglia della Fiorentina). In questo campionato, il classe 1997 vanta ben nove partecipazioni attive (6G+3A) e tra i centrocampisti italiani solo Nicolò Barella e Nicolò Zaniolo hanno fatto meglio (11 entrambi).