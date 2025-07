Il rinnovo di Di Livio nel 2004, il ricordo di Giulio Dini del suo inizio nel calcio professionistico

Alla fine di luglio del 2004 il rapporto tra Angelo Di Livio e la Fiorentina sembrava ormai giunto al termine. Come ricorda sul suo profilo Facebook Giulio Dini, avvocato che seguiva gli interessi dell'ex capitano gigliato, il 18 luglio, dopo un incontro in sede con la dirigenza viola, Di Livio non partì per il ritiro con la squadra. I media dettero la notizia della separazione tra l'ex Juventus e la Fiorentina con anche la spiegazione della fine del rapporto data dal direttore sportivo gigliato Fabrizio Lucchesi: "Quest'anno sarebbe dovuto diventare un dirigente viola, ma lui ci ha chiesto di giocare un altro anno. Gli abbiamo offerto lo stesso contratto dello scorso anno, ma lui pretendeva tre volte tanto. La sua posizione è stata irremovibile".

Nonostante una trattativa iniziata non nel migliore dei modi, alla fine Di Livio rimase il capitano della Fiorentina per un'altra stagione. Come ricorda Dini, che con quel rinnovo di contratto faceva il suo esordio nel mondo del calcio professionistico, nessuna delle due parti voleva realmente chiudere il rapporto e nel giro di dieci giorni venne trovato l'accordo sul rinnovo.