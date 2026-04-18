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Il rammarico di Gosens: "Un peccato. Non per giovedì, per l’andata"
Robin Gosens si è lasciato andare a un piccolo sfogo social due giorni dopo l'eliminazione dalla Conference League per mano del Crystal Palace. Il giocatore ha pubblicato una Instagram Story con scritto: "Tanto rammarico. Ma non per giovedì. Per l’andata. Un peccato, però usciamo a testa alta". Di seguito l'immagine originale diffusa da Gosens sul proprio profilo ufficiale:
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