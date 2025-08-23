Giovanni Kean firma col Poggibonsi. Il fratello di Moise giocherà in D in Toscana

Un altro Kean sbarca in Toscana. Dopo la permanenza di Moise alla Fiorentina, è il fratello Giovanni ad unirsi a lui nella stessa regione, se pur con casacca diversa. Il fratello dell'attaccante viola è infatti ufficialmente un nuovo giocatore del Poggibonsi, come annuncia la stessa società militante in Serie D tramite i suoi canali social:

Il Poggibonsi è felice di annunciare l’arrivo di Giovanni Kean Dossè, attaccante classe 1993 nato a Vercelli. Cresciuto nel settore giovanile della Pro Vercelli, ha maturato una lunga esperienza tra Serie C e Serie D vestendo le maglie di club come Rieti, Savona, Giulianova, Castrovillari e Asti, oltre a un passaggio nel campionato sammarinese con il Pennarossa.



Centravanti fisico, capace di fare reparto e di mettere la propria esperienza al servizio della squadra, Kean rappresenta un rinforzo prezioso per l’attacco giallorosso.



Benvenuto a Poggibonsi, Giovanni.