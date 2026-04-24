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Foto, Thuram provoca Kean scrivendo a Zielinski: "Fra sei polacco"

Foto, Thuram provoca Kean scrivendo a Zielinski: "Fra sei polacco"
Oggi alle 14:44Curiosità
di Redazione FV

Post ironico per Marcus Thuram. L’attaccante dell’Inter ha pubblicato una storia Instagram in cui figura il compagno nerazzurro Piotr Zielinski, di nota nazionalità polacca. “Fra sei polacco porco due” la didascalia aggiunta da Thuram che ha voluto ‘pungere’ ironicamente Moise Kean dopo le dichiarazioni rivolte all'influencer Kristian Pengwin nell'ambito del battibecco di qualche settimana fa.

Di seguito l’immagine pubblicata dall’attaccante nerazzurro: