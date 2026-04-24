Fiorentina-Sassuolo, numeri e curiosità sulla partita di domenica

vedi letture

Fiorentina-Sassuolo è il lunch-match domenicale della trentaquattresima giornata di Serie A. Opta, il celebre portale di statistiche avanzate, fornisce alcuni numeri legati al match del Franchi.

La Fiorentina ha vinto tre delle ultime cinque gare in Serie A contro il Sassuolo (2P), perdendo tuttavia la più recente (1-3 nel match di andata); i viola non hanno mai trovato due sconfitte di fila contro i neroverdi nella competizione. Le ultime due sfide tra Fiorentina e Sassuolo in Serie A hanno visto segnare in media ben cinque gol a partita (sei da parte dei viola e quattro i neroverdi) e in generale in 10 degli ultimi 11 incroci tra le due formazioni nel massimo campionato entrambe le squadre hanno trovato la via del gol.

La Fiorentina ha vinto le ultime due sfide casalinghe contro il Sassuolo in Serie A e solo una volta ha battuto i neroverdi in casa per tre match di fila in campionato, tra il 2016 e il 2017. La Fiorentina sta vivendo la sua più lunga serie di imbattibilità in questo campionato: sei match di fila, di cui tre vittorie e tre pareggi; in particolare, i viola non fanno meglio in Serie A dalla striscia di 10 risultati utili consecutivi registrata tra settembre e dicembre 2024 (9V, 1N).

Il Sassuolo ha ottenuto 45 punti dopo 33 gare giocate in questo campionato, nelle ultime 10 stagioni nessuna squadra neopromossa ha fatto meglio a questo punto del torneo in Serie A - 45 anche per il Monza nel 2022/23. Dopo il successo nell'ultima gara casalinga contro la Lazio (1-0), la Fiorentina potrebbe ottenere due vittorie interne di fila per la seconda volta in questo campionato, dopo lo scorso dicembre-gennaio (5-1 vs Udinese e 1-0 vs Cremonese). Gli ultimi otto gol in Serie A della Fiorentina sono tutti stati messi a segno da giocatori diversi (Parisi, Piccoli, Dodô, Gudmundsson, Ndour, Fagioli, Gosens e Harrison), dopo che i precedenti sei erano arrivati da soli tre giocatori (Kean, Solomon e Fagioli).

Il Sassuolo è la squadra che ha incassato più reti nei primi 15' di gioco in questo campionato (10); in generale, i neroverdi hanno subito un gol nel primo tempo in ciascuna delle ultime sei gare in Serie A, dopo che in altrettante partite precedenti in quattro occasioni non ne avevano subiti nei primi 45'. Jack Harrison ha partecipato ad una rete in ciascuna delle sue ultime tre presenze in Serie A (un gol, due assist) e in una singola stagione nei maggiori cinque campionati europei non è mai arrivato ad una serie di quattro; inoltre, dal suo debutto in questo torneo (24 gennaio) è il giocatore della Fiorentina coinvolto in più gol in campionato (quattro).