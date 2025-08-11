Dopo il no di Beltran, il Flamengo guarda ancora in A: piace Castellanos
Dopo i rifiuti di Medhi Taremi dell’Inter e Lucas Beltran della Fiorentina, il Flamengo ha deciso di puntare un altro attaccante che milita nel nostro campionato: si tratta di Valentin Castellanos, classe ‘98 attualmente in forza alla Lazio. Secondo la stampa brasiliana il giocatore argentino, reduce da una stagione con 14 reti in 40 presenze fra Serie A ed Europa League, vedrebbe di buon grado il trasferimento in Brasile dopo due stagioni in biancocelste (20 reti in 86 reti il suo score complessivo) e per questo il club brasiliano negli ultimi giorni avrebbe intensificato il proprio pressing.
Secondo Bolavip inoltre nei prossimi giorni sarebbe previsto un incontro fra il giocatore e il presidente Claudio Lotito per cercare di convincere la Lazio a lasciarlo partire in direzione Brasile.
