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Cena e svago a Firenze per il ds viola Paratici e la compagna Pilar Fogliati: la foto

Cena e svago a Firenze per il ds viola Paratici e la compagna Pilar Fogliati: la fotoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 12:15Curiosità
di Redazione FV

Qualche ora di stacco per il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici. Come mostra un'immagine pubblicata su Instagram da un noto ristorante fiorentino, l'uomo mercato del club viola e la compagna Pilar Fogliati, famosa attrice, hanno avuto modo di passare un venerdì sera di svago in uno dei quartieri più storici e frequentati del capoluogo toscano: "Onorati di essere stati scelti dal Nostro DS Paratici in compagnia della splendida Pilar Fogliati.

Grazie a presto e Forza Viola", il pensiero del locale a corredo della foto. Ecco il post: