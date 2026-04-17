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Balbo dopo la gara di Conference: "Orgoglioso dell'impegno della squadra"
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Il giovane terzino della Fiorentina, Luis Balbo, dopo l'incontro di Conference League col Crystal Palace, ha pubblicato un post su Instagram per celebrare la grinta e l'impegno della squadra messa in campo durante la gara, acnhe se non sono bastati per evitare l'eliminazione dalla Conference League. Il terzino venezuelano ha scritto nel post: "Orgoglioso dell'impegno della squadra".
Questo è il post originale del giocatore:
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