FirenzeViola Vanoli può sorridere, fatiche a parte le nazionali restituiscono fiducia e convinzione a parecchi singoli

Da Fagioli a Ndour, da Njie a Manstantuono, quasi tutti i nazionali tornano al Viola Park dopo un pieno di fiducia

Altro che fatiche da smaltire, visto che almeno a livello mentale molti dei nazionali di rientro al Viola Park tornano a disposizione dopo un pieno di fiducia. Al di là di un’età media che Paratici è riuscito ad abbassare, al pari del monte ingaggi, molti degli assenti delle ultime 2 settimane avranno sì stanchezza nelle gambe da smaltire, ma pure rinnovata energia nella testa.

L’Azzurro fa bene a Fagioli e Ndour

Di certo tra i più carichi ci saranno i cosiddetti Violazzurri, finiti sotto i riflettori per com’è andata la ripartenza della selezione di Mancini e per l’obiettivo di qualificarsi all’Europeo centrato dall’Under 21 di Silvio Baldini. In particolare il regista Fagioli si è riscoperto, oltre che mezzala, centrale nell’Italia capace di battere due volte la Turchia e pareggiare in Francia, mentre Cher Ndour ha rimpinguato la sua dote di gol in azzurro con la doppietta contro la Polonia nella quale ha infilato anche un gol da cineteca con tiro dalla propria metà campo

Mastantuono l’ultimo a rientrare

A ruota segue Mastantuono, talento argentino che in nottata ha celebrato l’ultima storica apparizione nell’Argentina di Lionel Messi. Superata l’ultima sgambata in amichevole contro il Benin Franco sarà l’ultimo a rientrare a Firenze, ma la sensazione che né il volo transoceanico né il fuso possano influenzare la sua presenza a Genova è forte. Spetterà a Vanoli una decisione definitiva, tanto più con Gnonto che si candida a sostituire l’ex Real Madrid, ma intanto anche Mastantuono è segnalato di rientro al Viola Park con ulteriori certezze nei propri mezzi.

Njie, Dragusin e gli altri

Detto che pure Njie si è tolto lo sfizio di segnare nell’ultima sfida della Svezia Under 21 contro la Macedonia del Nord un po’ peggio è andata ai difensori Dragusin e Pongracic, seppure nel caso del romeno è lecito pensare che Vanoli dia comunque continuità all’accoppiata di centrali completata da Ranieri. Tutto da valutare, semmai, il ballottaggio tra Beto e Pellegrino con il primo reduce da buone prove con la Guinea Bissau ma probabilmente destinato a lasciare spazio all’argentino in virtù dei suoi 3 gol già all’attivo in maglia viola.