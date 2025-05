FirenzeViola Udinese-Fiorentina, totoformazione: due ballottaggi, Comuzzo-Pongracic e Cataldi-Richardson

vedi letture

Udinese-Fiorentina è la partita che chiude la stagione 2024-2025 dei viola. Questa sera alla Dacia Arena alle ore 20:45 scenderanno in campo le due formazioni e si capirà il destino della squadra di Raffaele Palladino. Un barlume di speranza europea c'è ancora, ma purtroppo tutto non dipende dalla squadra gigliata. Come è noto, per qualificarsi alla prossima Conference League è necessario che la Lazio perda all'Olimpico contro il Lecce. Intanto la Fiorentina deve pensare a vincere, contro un'Udinese che ormai non ha più nulla da chiedere da questo campionato. E con ogni probabilità Palladino si affiderà ai suoi interpreti migliori, ai suoi titolarissimi, però con due dubbi di formazione.

A partire ovviamente dalla porta dove ci sarà De Gea. Il primo dubbio è in difesa con il ballottaggio tra Comuzzo e Pongracic. Uno dei due andrà a completare il terzetto insieme a Pablo Marì e Ranieri. Dodo e Gosens agiranno sulle corsie esterne, mentre in mediana il secondo punto interrogativo riguarda Danilo Cataldi che rientra dall'infortunio e rimane in corsa la staffetta con Richardson. Insieme a uno dei due ci saranno Mandragora e Fagioli. Davanti (tutti i quotidiani concordi) torna la coppia Kean-Gudmundsson.

La probabile formazione della Fiorentina per la gara con l'Udinese, secondo le principali testate sportive nazionali e locali:

La Gazzetta dello Sport (3-5-2): De Gea; Ranieri, Pablo Marì, Pongracic; Dodo, Mandragora, Richardson, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean.

Corriere dello Sport (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean.

Tuttosport (3-5-2): De Gea; Ranieri, Pablo Marì, Pongracic; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean.

La Nazione (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean.

La Repubblica (3-5-2): De Gea; Ranieri, Pablo Marì, Pongracic; Dodo, Mandragora, Richardson, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean.

Corriere Fiorentino (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean.

FirenzeViola.it (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean.