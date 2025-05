FirenzeViola Doppio ottimismo per Cataldi: titolare a Udine con riscatto viola in vista

vedi letture

La Fiorentina è pronta a disputare l'ultima partita della stagione alla Dacia Arena contro l'Udinese e lo farà con il gruppo praticamente al completo a parte le assenze di Nicolò Zaniolo e Michael Folorunsho, entrambi per via dei problemi fisici. Ritroverà Danilo Cataldi. Il centrocampista attualmente in prestito in viola via Lazio, è stato uno dei motori della squadra di Palladino e la sua assenza nel momento chiave del campionato e della Conference hanno fatto la differenza in negativo. Quindi la notizia del suo ritorno deve essere accolta più che positivamente, soprattutto perché di ora in ora aumentano le possibilità di vederlo addirittura pronto a partire titolare.

Titolare contro l'Udinese

La notizia infatti è proprio questa. Dal Viola Park, dopo una settimana guardinga sul fronte Cataldi, adesso si respira un'aria di maggiore ottimismo, col centrocampista pronto a guidare la mediana davanti alla difesa a tre che Palladino è pronto a schierare contro i friulani. Cataldi non gioca da poco meno di un mese, saltando diverse sfide chiave di questo finale di stagione. Purtroppo gli infortuni hanno condizionato il suo campionato, visto che questo appena concluso è stato il terzo stop per motivi atletici. Ma nonostante questo, la sensazione è che la Fiorentina voglia puntare su di lui anche il prossimo campionato.

Conferma in arrivo

L'altra notizia viene proprio dal mercato perché i 4 milioni di diritto di riscatto fissato nell'accordo con i biancocelesti di Lotito non sembrano un ostacolo insormontabile. Per Palladino, tra la dozzina di giocatori da cui ripartire per porre le basi del futuro, ci sarebbe anche anche Cataldi, che ha dimostrato di essere un ottimo equilibratore tattico, esattamente come aveva dimostrato in precedenza nel corso dell'esperienza con Sarri alla guida della Lazio. Il giocatore non ha mai nascosto di essersi trovato benissimo all'interno del gruppo viola e dunque pare che il matrimonio andato in scena alla fine dell'estate 2024, proseguirà anche dopo la conclusione di questa stagione.