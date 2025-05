FirenzeViola Fagioli-Fiorentina, ma perché? Una storia d'amore ancora in bilico

La partita di domani sera sarà l'ultima con la maglia della Fiorentina per Nicolò Fagioli? La domanda ha iniziato un po' a sorpresa a serpeggiare tra le strade di Firenze e negli uffici del Viola Park da qualche giorno, mentre da Torino continuano ad affermare che il giocatore è destinato a tornare alla Juventus e addirittura disputare il Mondiale per Club con la squadra bianconera allenata da Igor Tudor. La realtà è un po' più complessa, però è vero che a partire dalla prossima settimana la Fiorentina dovrà prendere una decisione anche sul classe 2001 che solo due settimane fa sembrava certo di restare a Firenze.

Come mai il riscatto è in bilico

C'era grande soddisfazione in casa Fiorentina a inizio febbraio per l'operazione Fagioli, portata in fondo al fotofinish dopo un braccio di ferro con la Juventus che alla fine era andata incontro alle richieste del club viola trovando il classico compromesso. In quel caso fu di fissare una cifra per il riscatto che si avvicinasse ai 20 milioni totali richiesti inizialmente dai bianconeri, ma in cambio lasciare ai viola la possibilità di scegliere a giugno se riscattare il giocatore o meno nel caso la squadra di Palladino non avesse raggiunto l'Europa. Una condizione che ad oggi sembra piuttosto probabile e che quindi ha riaperto la discussione. Anche perché dopo un inizio folgorante, il rendimento di Fagioli è andato calando e aggiunto a qualche piccola incomprensione con Palladino, la posizione del centrocampista è tornata in dubbio. Fagioli da par suo a Firenze si è trovato piuttosto bene ma ancora non è completamente sbocciato l'amore con la piazza e quindi spera nel riscatto ma non è disposto a fare le barricate per restare.

Le cifre di Fagioli alla Fiorentina

Ricordiamo l'operazione economica che lo scorso 3 febbraio portò il talento classe 2001 alla Fiorentina. 2,5 milioni di euro più 200mila euro di bonus per il prestito, 13,5 milioni pagabili in tre esercizi più 2,5 di bonus per il riscatto. Con i bonus (non tutti scattati ma una buona parte sì) si arriva a una cifra attorno ai 18 milioni di euro nel caso la società viola decida definitivamente per il riscatto.

Cosa succede ora

Dal Viola Park non filtra affatto la volontà di dire già no al riscatto di Fagioli, ma sicuramente quella di fare "riflessioni profonde" anche sul centrocampista. Fondamentale sarà innanzitutto parlare con Palladino lunedì, poi capire anche quali saranno i progetti per l'estate e quindi le eventuali alternative. Con tutta probabilità, la risposta alla situazione Fagioli arriverà verso la fine della prossima settimana.