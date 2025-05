FirenzeViola L'undici migliore per chiudere senza rimpianti: da Cataldi a Gud, i top si scaldano per Udine

La notizia principale emersa dalla rifinitura di ieri riguarda il pieno recupero di Cataldi. Il centrocampista, insieme a Comuzzo e ai tre giocatori rientrati contemporaneamente dalla squalifica — Beltran, Zaniolo e Folorunsho — non solo è partito per Udine ma ha anche buone possibilità di partire titolare, cosa che non accadeva dal 1° maggio a Siviglia. Un ritorno importante per Palladino, che vuole chiudere al meglio la stagione con il 7° posto in classifica e il miglior bottino di punti degli ultimi undici campionati (65). Per riuscirci, in Friuli si affiderà alla formazione migliore, e quindi anche a Cataldi, che per gran parte dell’annata è stato una pedina fondamentale in mezzo al campo.

Ritorno all'antico

Per il resto dell’undici titolare che affronterà l’Udinese, le idee del tecnico sembrano già piuttosto chiare. Per la prima volta dopo tanto tempo, Palladino ha quasi l’intera rosa a disposizione, eccezion fatta per Bove, Zaniolo (messo ko dal mal di schiena) e Folorunsho (out per un fastidio al ginocchio), e si trova così ad affrontare il “lusso” dell’abbondanza. Dopo gli esperimenti tattici visti contro il Bologna, il tecnico tornerà al classico 3-5-2, lo stesso modulo adottato anche dai friulani. Davanti a De Gea, la difesa sarà composta da Pablo Marí, capitan Ranieri e uno tra Pongracic e Comuzzo, con il giovane classe 2005 leggermente favorito.

Scelte già fatte

A centrocampo, oltre al rientrante Cataldi, sono Mandragora e Fagioli (alla possibile ultima presenza in viola) a contendersi una maglia da titolare. Sulle fasce, spazio a Dodo e Gosens. In attacco, confermato Kean — che sogna di chiudere il campionato a quota 20 gol (gliene mancano due) e la stagione a 25 (qui gli basta una rete) — mentre accanto a lui Gudmundsson pare in vantaggio sulla concorrenza.

UDINESE (3-5-2): 40 Okoye; 27 Kabasele, 29 Bijol, 28 Solet; 19 Ehizibue, 14 Atta, 25 Karlstrom, 6 Zarraga, 33 Zemura; 9 Davis, 17 Lucca.

A disposizione: 90 Sava, 93 Padelli, 16 Palma, 30 Giannetti, 32 Ekkelenkamp, 77 Modesto, 20 Pafundi, 7 Sanchez, 21 Bravo, 99 Pizarro.

Allenatore: Runjaic.

FIORENTINA (3-5-2): 43 De Gea; 15 Comuzzo, 18 Pablo Marí, 6 Ranieri; 2 Dodo, 8 Mandragora, 32 Cataldi, 44 Fagioli, 21 Gosens; 10 Gudmundsson, 20 Kean.

A disposizione: 1 Terracciano, 30 Martinelli, 22 Moreno, 5 Pongracic, 65 Parisi, 24 Richardson, 29 Adli, 27 Ndour, 23 Colpani, 9 Beltran.

Allenatore: Palladino.

Stadio: Bluenergy Stadium di Udine.

Arbitro: Marcenaro di Genova.

Diretta tv-radio: ore 20:45 - Dazn / Radio FirenzeViola